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Две пары аистов переехали жить из гдовского приюта в Псково-Печерский монастырь

Две пары аистов переехали жить из гдовского приюта в Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщается в группе волонтерского центра «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: волонтерский центр «Дом белого аиста»

«Две пары наших прекрасных аистов теперь живут в Псково-Печерском монастыре. В субботу 26 ноября мы с друзьями - Ольгой и Иваном Жалоба, безотказными помощниками "Дома Белого Аиста", отвезли аистов в Печоры. Для этой поездки ребята специально приехали из Санкт-Петербурга. Долго монастырь ждал пернатых питомцев. Ещё в мае к нам поступил запрос на четырёх аистов, но к тому времени птицы уже были переведены в летний вольер, и отловить их оттуда, не создавая беспокойство для других, было невозможно. Поэтому пришлось ждать осени и перевода на зимнее содержание», - рассказали в центре.

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре волонтеров встретил монах Алексей, следящий за монастырским садом. Для зимнего содержания аистов в древнем монастыре приготовили комфортное зимнее помещение у крепостной стены с электрическим обогревом, инфракрасной лампой и душистым сеном. Летом в распоряжении аистов будет монастырский сад площадью 1,5 гектара на Святой горке.

Первая пара аистов - Граф, привезённый в центр из приюта «Лесопилка», и Гликерия – однокрылая самка из Тверской области, прооперированная и переданная специалистами ветстанции города Белый ещё в 2018.

«В прошлом году эта пара успешно размножалась в аистином центре, в гнезде, установленном на земле, птицы вывели и вырастили двух птенцов, которые были выпущены в природу. Вторая пара сложилась летом этого года – прекрасный Фердинанд Коржик, которого со сломанным крылом нашли на трассе в Смоленской области и однокрылая самочка Пелагея из Палкинского района. Обе птицы попали в Аистиный центр летом 2021 года», - напомнили волонтеры.

Переданные на Святую горку аисты – нелетающие, но с хорошим репродуктивным потенциалом, смогут свободно жить в стенах монастыря и выводить птенцов, которые будут улетать в дикую природу, заверили в центре.

«Домой мы вернулись не с пустыми руками, забрали одинокого аиста, несколько лет прожившего в монастыре. Этим аистом оказалась миниатюрная самочка, дорогой мы окрестили её Ксенией. Забрали птицу с тем, чтобы у нас она смогла найти своего "принца", у аистов ведь есть любовь, они сами выбирают спутников жизни», - объяснили в «Доме белого аиста».

Весной в монастырском саду установят плетёные гнёзда для аистов, в которых они смогут выводить птенцов. Аистов навестят в мае и посмотрят на то, как они обустроились.