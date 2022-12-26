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Митрополит Тихон проведет божественную литургию в Пскове в новогоднюю ночь

Особенная божественная литургия пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова в ночь с 31 декабря на 1 января, ее совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

По традиции верующие люди, желающие совместной молитвой встретить гражданский Новый год, могут прийти в храм на праздничное богослужение. Начало службы в 00:00.

Традиция проводить божественную литургию в новогоднюю ночь была заложена в Сретенском московском монастыре митрополитом Тихоном (тогда иеромонахом) в далеком 1994 году. В дальнейшем этой традиции, сложившейся в Сретенской обители, последовали во многих храмах не только Москвы, но и всей России. Тысячи прихожан ежегодно в ночь с 31 декабря на 1 января просят благословения Божьего на грядущий год.

Как отмечают в кафедральном соборе Псковской епархии, из года в год новогоднюю литургию приходит все больше верующих прихожан. Есть среди них и невоцерковленные псковичи и гости города, на которых ночная служба производит удивительно глубокое, сильное впечатление.