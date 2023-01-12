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Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на Крещение

Hасписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на Крещение Господне опубликовали в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте»

18 января, среда, Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник):

Утром: царские часы и божественная литургия в Михайловском храме в 8:00. По окончании запланировано великое освящение воды.

Вечером: всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.

19 января, четверг, Святое Богоявление. Крещение:

Утром: ранняя божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40 По окончании пройдёт великое освящение воды.

Поздняя божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40. По окончании будет организован крестный ход из Михайловского храма на кладезь, также проведут великое освящение воды.

Ранее сообщалось, что в Псковской области для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, оборудуют 11 купелей.