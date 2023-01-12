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Круглосуточную раздачу святой воды организовали в псковском храме на Крещение

Храм святого Александра Невского в Пскове будет открыт круглосуточно до 22:00 20 января в связи с празднованием Крещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.

Фото: Храм святого Александра Невского / «ВКонтакте»

«Дорогие друзья, для вашего удобства храм Александра Невского будет открыт для раздачи святой воды круглосуточно до 22:00 20 января», - сообщили в храме.

Ранее сообщалось, что для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области оборудуют 11 купелей.