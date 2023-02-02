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Проект реставрации Успенской церкви в Пушкинских Горах прошел государственную экспертизу

Проект реставрации Успенской церкви в Пушкинских Горах прошел государственную экспертизу. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

«Проект реставрации церкви Успения Богородицы полностью завершен. Прошел Государственную историко-культурную экспертизу. Церковь Успения Пресвятой Богородицы имеет два придела: с южной стороны – во имя чудотворной иконы Богородицы «Одигитрии», устроенный в 1772 году; второй с северной стороны - во имя Покрова Божией Матери, пристроен в 1770 году. Монастырь пострадал во время Великой Отечественной войны. Оккупанты дважды пытались взорвать Успенский собор, заминировали здания монастыря и могилу А. С. Пушкина. При разминировании несколько бойцов-саперов советской армии погибли», - говорится в сообщении.

В 1949 году в Святогорском монастыре провели восстановительные работы. В 2021 году по заказу АНО «Возрождение» специалисты отреставрировали некрополь семьи А.С. Пушкина.