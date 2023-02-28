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В Псково-Печерском монастыре почтили память монаха, прошедшего лагеря

75 лет со дня кончины епископа Георгия (Садковского) и монаха Псково-Печерского монастыря исполнилось 4 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Он родился 3 февраля 1896 года в семье известного московского протоиерея Сергия Садковского. Его брат Сергей (в монашестве Игнатий, в последствии - епископ) был причислен к лику святых священномучеников в 2003 году.

«Епископ Георгий прошел сложный путь: воевал на фронтах Первой Мировой и Гражданской войн, несколько раз отбывал сроки в лагерях, в том числе и на Соловках вместе со своим братом. В 1936-м даже был приговорен к расстрелу (спустя месяц приговор был заменен на десять лет лишения свободы). Окончательно владыка Георгий освободился только по ходатайству Патриарха Алексия I в конце 1946 года и был назначен на Великолукскую и Торопецкую кафедру, а затем и Порховскую», – рассказали в монастыре.

Однако состояние его здоровья после перенесения истязаний в лагерях и тюрьмах не позволило ему нести архиерейское служение, и в конце 1947-го он был отправлен на покой в Псково-Печерский монастырь, где вскоре и скончался.

«Епископ Георгий был очень болезненный. На лбу был вырезан крест – так над ним издевались в лагере. Когда он служил литургию, я был у него иподиаконом и одновременно книгодержателем. Так вот, когда я держал богослужебную книгу, то взглянуть на владыку было нельзя. Он, поймав чей-то взгляд, начинал так неудержимо смеяться, что уже не мог дальше служить. Эту нервную болезнь он получил в лагере от страшных издевательств уголовников», – вспоминал протоиерей Евгений Пелешев.

По воспоминаниям других людей, знавших владыку, он не смеялся, а плакал от радости, что он не в камере, а на свободе и что служит в храме.

По кончине епископ Георгий был погребен в Богом зданных пещерах за большим деревянным крестом (рядом с ним - митрополит Вениамин (Федченков +1961).