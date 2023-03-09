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О методе прокладки коммуникации в Псково-Печерском монастыре рассказали реставраторы

Прокладка коммуникаций методом горизонтально направленного бурения продолжается в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Монтаж соединительных колодцев проходит возле Лазаревской церкви, на территории перед церковью Николы Вратаря, напротив монастырской Ризницы.

Как уточнили специалисты, это один из завершающих этапов в технологии метода горизонтально направленного бурения.

Прокладка коммуникаций - часть большого комплекса мероприятий по благоустройству и сохранению архитектурного ансамбля обители.

Проект благоустройства монастыря включает в себя замену мощения и пешеходных дорожек, освещение территории и полное переустройство электрических сетей монастыря. Проект планируется реализовать к августу 2023 года.

Напомним, почти 2 млрд рублей планируют направить на благоустройство Печор в этом году.