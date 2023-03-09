О методе прокладки коммуникации в Псково-Печерском монастыре рассказали реставраторы

Прокладка коммуникаций методом горизонтально направленного бурения продолжается в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»
Монтаж соединительных колодцев проходит возле Лазаревской церкви, на территории перед церковью Николы Вратаря, напротив монастырской Ризницы.
Как уточнили специалисты, это один из завершающих этапов в технологии метода горизонтально направленного бурения.
Прокладка коммуникаций - часть большого комплекса мероприятий по благоустройству и сохранению архитектурного ансамбля обители.
Проект благоустройства монастыря включает в себя замену мощения и пешеходных дорожек, освещение территории и полное переустройство электрических сетей монастыря. Проект планируется реализовать к августу 2023 года.
Напомним, почти 2 млрд рублей планируют направить на благоустройство Печор в этом году.