Церковь / Новости епархии

Подснежники зацвели в Псково-Печерском монастыре. ФОТО

Подснежники зацвели в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псково-Печерские паломники» / «ВКонтакте»

«Теперь официально объявляем – весна наступила! В нашей дорогой обители зацвели подснежники. А у вас цветут первоцветы?» - говорится в сообщении.

В комментариях подписчики сообщили, что подснежники показались в Сретенском монастыре и Великих Луках.

Подснежники распустились на Сиреневом бульваре в Пскове.