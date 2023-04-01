Прихожан приглашают на субботник у храма Александра Невского в Пскове

Субботник проведут на территории храма Александра Невского в Пскове 8 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.
Фото: храм Александра Невского / «ВКонтакте»
«Будем к празднику Пасхи приводить в порядок территорию храма и наших приходских зданий. Приглашаем всех неравнодушных к участию в этом добром и увлекательном деле!» - обратились к прихожанам в храме.
Желающих принять участие в субботнике просят приносить с собой инвентарь: метлы, грабли, мусорные мешки, перчатки.
Субботник начнется в 12:00.