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Прихожан приглашают на субботник у храма Александра Невского в Пскове

Субботник проведут на территории храма Александра Невского в Пскове 8 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.

Фото: храм Александра Невского / «ВКонтакте»

«Будем к празднику Пасхи приводить в порядок территорию храма и наших приходских зданий. Приглашаем всех неравнодушных к участию в этом добром и увлекательном деле!» - обратились к прихожанам в храме.

Желающих принять участие в субботнике просят приносить с собой инвентарь: метлы, грабли, мусорные мешки, перчатки.

Субботник начнется в 12:00.