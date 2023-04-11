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Реставрация церкви Николы Вратаря завершается в Псково-Печерском монастыре

Реставрацию церкви Николы Вратаря завершают в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Планируется, что уже в конце мая в храме начнутся богослужения.

С наступлением тепла реставраторы приступили к завершающей фазе отделочных работ на фасаде и внутри церкви. Следующим этапом станет монтаж иконостаса.

Церковь построена зодчим Павлом Заболотным в 1564 или в 1565 годах. Возможно, одновременно со строительством крепостных стен вокруг монастыря. Надвратная церковь могла какое-то время служить главным входом в монастырь, Святыми вратами. Церковь носит имя Николы Вратаря или Николы Ратного (деревянное фигурное изображение Николы с мечом в руке, установленное при входе в храм, после реставрации церкви будет возвращено на свое место).

Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности.