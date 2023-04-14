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Реставрацию Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря завершат в июле

Реставрация Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря выполнена на 80%. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

Планируется, что работы будут завершены в июне. На фасаде устанавливаются последние элементы лепного декора.

Также завершается монтаж кровли. Окончательную окраску фасадов произведут к началу июня. Внутри здания подходят к концу отделочные работы. Реставраторы восстановили сквозной проезд, времени строительства здания (1906 год).

Ворота будут установлены с двух сторон здания и выполнены в виде кованых декоративных решеток. В послевоенный период сквозная арка въезда на территорию подворья была заложена. Здание использовалось в качестве одного из корпусов Онкологического диспансера.

Также специалисты восстановили исторические уличные и дворовые фасады с использованием элементов стиля эклектики.

Надвратный корпус построен в 1906 год, его автором является гражданский инженер В. Л. Назимов. Корпус находится в Пскове по адресу: улица Профсоюзная, 10.