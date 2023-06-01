Церковь / Новости епархии

День Святой Троицы отмечают православные христиане

В воскресенье, 4 июня, православные отмечают праздник Троицы. Он наступает на 50-й день после Пасхи. Праздник посвящен сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христа, отсюда другое одно название - Пятидесятница. Святой Троицей праздник называют потому, что сошествием в наш мир Святого Духа Бог явил людям Свое Триединство.

На Троицу в православных храмах совершают всенощное бдение. В этот день христианам важно провести божественную литургию и великую вечерню. Символом Троицы считается берёза, которой украшают иконы и храм, а традиционным блюдом – каравай.

Застолье на Троицу может быть пышным, но после праздника наступает Петров пост.

4 июня разрешается звать гостей и самим ходить в гости, дарить подарки, однако нельзя заниматься уборкой, тяжёлой физической работой, рыбачить и охотиться, делать ремонт, заниматься огородом.