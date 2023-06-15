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Митрополит Тихон освятил крест башни Святых ворот Псково-Печерского монастыря

Митрополит Псковский и Порховский Тихон освятил крест для Петровской башни (башни Святых ворот) Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Артемий Бондарев

Святые ворота монастыря находятся в Петровской башне, построенной в XVII веке (первоначально использовались ворота под Никольской надвратной церковью, проход осуществлялся через захаб, образованный пристроенной к ней снаружи (возможно, несколько позднее самой надвратной церкви) Никольской башней).

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Башня святых ворот - уникальный объект оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Ее трехъярусная конструкция по всему периметру имеет галерею и заканчивается куполом в стиле барокко (как и купола Успенского храма). До революции купол венчал двуглавый орел — герб Российской империи. Он был установлен по приказу Петра I, высоко оценившего роль монастырской крепости в Северной войне. В 1913 году на Петровской башне установлены медные башенные часы. В 1923 году была сделана капитальная реконструкция башни. Спустя 100 лет АНО «Возрождение» проводит полную комплексную реставрацию уникального объекта оборонной архитектуры Псково-Печерского монастыря.

Также в монастыре отметили, что заканчивается реставрация в Никольском храме.

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Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.