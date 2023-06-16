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Золотые звезды возвращаются на купол церкви в Псково-Печерском монастыре

Завершается реставрация купола церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

На конструкцию купола возвращаются золотые звезды. Часть из них отреставрирована, утраченные воссозданы заново. Звезды покрыты сусальным золотом, отметили реставраторы.

Памятник культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» (1800 год) - один из сложнейших объектов Псково-Печерского монастыря.

В настоящее время выполнено укрепление фундаментов старинных подклетов, на которых построена церковь. Продолжается реставрация самого здания.

Церковь реставрируется по проекту, утвержденному в 2002 году.

Осуществляется авторский надзор за ходом работ, добавили в организации.

Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.