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Церковь / Новости епархии

Музея памяти святителя Тихона создадут на средства благотворителей

05.07.2023 19:33|ПсковКомментариев: 0

Музея памяти святителя Тихона будет создан на средства благотворителей. Это событие приурочено к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона в Куньинском районе. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Эту тему Александр Козловский обсудил с главой Куньинского района Олегом Лебедевым, художественным руководителем, директором Псковского драмтеатра Дмитрием Месхиевым, настоятелем подворья Святогорского монастыря иеромонахом Иовом (Вологжаниным) и заместителем главы Великих Лук Сергеем Гусевым.

 

Музей будет организован на месте дома, где когда-то жила семья патриарха Московского и всея России Тихона.

«Если быть точнее, то сохранился фундамент дома Святителя, на котором позже был возведен новый дом. Обсудили вопросы ремонта этого дома, возведения надворных построек и приведения в порядок территории вокруг дома. Дмитрий Месхиев сегодня привез часть экспонатов, они будут храниться в районе до открытия музея», – рассказал Александр Козловский.

Патриарх Тихон (1865 - 1925) — епископ Православной российской церкви; с 21 ноября (4 декабря) 1917 года патриарх Московский и всея России, первый после восстановления патриаршества в России.

Теги: #музей #патриарх
Источник: Псковская Лента Новостей
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