Раскопки у церкви Николы со Усохи проведут псковские археологи

Археологи проведут раскопки у храма Святителя и Чудотворца Николы со Усохи в Пскове, стартовали подготовительные работы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.
«Даже не могу сказать, что там может быть, кроме прицерковного кладбища. Будут сети, которые выходят за границы территории церкви, там могут быть и ранние материалы, мы их видели рядом - на Псково-Печерском подворье», - рассказала Марина Кулакова.
Она пояснила, что сети к храму будут тянуть в рамках реставрационных работ. Также у храма планируется благоустроить территорию, понизить грунт.
Напомним, храм Николая Чудотворца со Усохи — православный храм в Пскове. Памятник истории и культуры федерального значения XV—XVI веков. Находится в Среднем городе, располагается по адресу: улица Советская, 19.