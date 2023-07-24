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Книгу про путь служения отца Павла Адельгейма презентуют в Пскове

Книгу «Он был человеком веры, надежды и любви» про путь служения отца Павла Адельгейма (1938–2013) презентуют в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Книга свидетельствует о земном пути священника, прошедшего через множество испытаний, сохранившего верность Христу и Церкви и претерпевшего мученическую кончину, исполняя свой пастырский долг», - рассказали в библиотеке.

В сборнике представлены воспоминания отца Павла о годах его служения, свидетельства о нем, а также духовное наследие и документы из его архива. В презентации примут участие люди, общавшиеся с отцом Павлом, близко знавшие его.

Книга подготовлена издательством Свято-Филаретовского института. Организатор: кафедра церковной и социальной истории Свято-Филаретовского института.

Презентация пройдет по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом №19а. Начало в 16.00.

Напомним, отца Павла Адельгейма 5 августа 2013 года убил ударом ножа в его собственном доме 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Деяния широко известного в православном мире псковского пастыря по достоинству оценил назначенный в мае 2018 года на Псковскую кафедру митрополит Тихон (Шевкунов), который заговорил об отце Павле на первой же своей пресс-конференции в новом статусе 21 июня 2018 года: «Конечно о. Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, человек, который трудился ради Христа, — в этом сомнений нет. И потому с доброй памятью мы вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей и для Псковской церкви».