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Храм хотят построить на улице Майора Доставалова в Пскове

Сбор пожертвований на строительство храма в честь страстотерпца цесаревича Алексия и лейб-медика семьи Николая II - Евгения Боткина объявили в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Изображение: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Храм будет располагаться у Псковской областной инфекционной клинической больницы на улице Майора Доставалова в Пскове.

Подробнее о строительстве и реквизиты для пожертвований можно найти на сайте.

Напомним, ранее депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила землепользования и застройки Пскова, что разрешило осуществлять религиозные обряды в зоне К2 (коммунально-складские предприятия). Отмечалось, что такая мера была необходима в связи с тем, что жители дальнего Запсковья и дальнего Завеличья в пожилом возрасте обращаются в администрацию Пскова, поскольку им далеко добираться до храмов.