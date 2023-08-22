Церковь / Новости епархии

Памятник святителю Тихону торжественно открыли на въезде в Кунью

Официальное открытие и чин освящения памятника патриарху Московскому и всея Руси Тихону состоялось 22 августа. Он установлен на въезде в поселок Кунья. Освятил монумент епископ Великолукский и Невельский Сергий в сослужении духовенства, а также в присутствии руководства Великих Лук, Куньинского района и других приглашенных, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото: Великолукская епархия

После чина освящения епископ Великолукский и Невельский Сергий обратился к собравшимся с приветственной речью.

«Патриарх Тихон возглавил православную церковь в самый непростой период русского государства, когда рушилась тысячелетние устои. Он пережил многое скорбей. Наша церковь превратилась в гонимую церковь. Тихон своим духовным авторитетом поддержал верующих и смог сохранить православную церковь. Наша церковь, благодаря ему, осталась единой. Этот памятник благославляет наш путь и напоминает, что на этой земле трудился этот отрок», - сказал епископ Великолукский и Невельский Сергий.

Знаменательное событие не только для Псковской области, но и для всей России разделили и представители руководства города. К гостям мероприятия и к главе Куньинского района Олегу Лебедеву обратился глава Великих Лук Николай Козловский. Он отметил, что жизнь святителя Тихона можно назвать настоящим подвигом во славу Иисуса Христа и православной веры, его самоотверженное служение Церкви – вечным примером для всех священнослужителей, а стойкость и сила духа священнейшего Тихона – являются безусловным примером для каждого.

«Патриарх Тихон был не только ревностным служителем православной церкви, но и мудрейшим человеком, честным, открытым и добрым. Священнейшего Тихона по праву назвали святителем – он многое сделал для широкого распространения православной веры не только в России, но и далеко за её пределами, призывал людей следовать духовным канонам православия и лечил людские души молитвой и добрым словом. Открытие монумента патриарху Московскому и всея Руси Тихону является значимым событием для всех нас и, безусловно, будет способствовать укреплению в сердцах людей православной веры, исконных духовных и нравственных ценностей», - сказал Николай Козловский.

Глава города также подчеркнул, что сегодня очень важно и символично, что этот памятник был возведён, здесь, на родной земле патриарха Тихона – в его родных местах.

Постройка монумента шла при поддержке президента и основателя международной группы компаний «Световые технологии» Дмитрия Налогина. Во время торжественного мероприятия благотворитель Дмитрий Налогин был награждён медалью преподобного Мартирия Зеленецкого.

«Все мое детство прошло в Двинь-Покровском, это 30 км от места установки памятника. Со временем появилось желание заниматься изучением родного края, также изучал и историю своей деревни, занимался благоустройством. Затем у меня появилась идея восстановить храм в Двинь-Покровском, я обратился в Великолукскую епархию и уже там узнал о проекте данного памятника и решил помочь малой родине и району. Меня проект очень заинтересовал. Помог в реализации мой друг, строитель. А началось все с желания помочь малой родине!», - рассказал Дмитрий Налогин.

Патриарх Московский и всея Руси Тихон (в миру Василий Белавин) родился 19 января 1865 года в семье потомственного священника в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии. В 1878 году окончил Торопецкое духовное училище и поступил в Псковскую духовную семинарию.

11 июня 1888 года Василий Белавин был назначен преподавателем догматического, нравственного и основного богословия в Псковскую духовную семинарию. Уже в декабре 1891 года епископом Псковским и Порховским Гермогеном он был пострижен в монашество с именем Тихон. В кафедральном соборе Пскова на следующий день он был рукоположен в сан иеродиакона, через неделю — в сан пресвитера, а 6 мая 1905 года его возвели в сан архиепископа.

В июне 1917 года Тихона избрали на Московскую кафедру, где возвели в сан митрополита. На Всероссийском Поместном Соборе митрополита Московского Тихона избрали на Первосвятительский Престол. 21 ноября в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля прошла интронизация. Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года. Он погребен в московском Донском монастыре.