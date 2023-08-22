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Митрополит Тихон освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии

Митрополит Псковский и Порховский Тихон освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом сообщается на странице Владыки в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «митрополит Тихон / ВКонтакте»

В ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшегося 24 августа, был заслушан рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя учебного комитета РПЦ, относительно поступившего прошения митрополита Псковского и Порховского Тихона о назначении ректора в Псково-Печерскую духовную семинарию (журнал № 80).

Члены Священного Синода постановили: «В связи с прошением Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона освободить его от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии иеромонаха Андрея (Короткова), первого проректора упомянутой семинарии, ранее назначенного на эту должность на основании резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла».