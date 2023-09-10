Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского отмечают православные 12 сентября

День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднуется Русской православной церковью 12 сентября.
10 сентября 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, основанную на берегах Невы.
Вывезенные из Владимира в августе 1723 года святые мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года, когда 30 августа (по старому стилю) были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. А указом от 2 сентября 1724 года было установлено празднество на 30 августа (по старому стилю).
Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами страны. Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды в Городце, на Волге, 14 ноября (по старому стилю) 1263 года и через несколько дней был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-Залесском).
Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении. Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена, пишет calend.ru.
Православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия, 12 сентября (день перенесения мощей в Санкт-Петербург), и 6 декабря (день погребения во Владимире).
Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды в Городце, на Волге, 14 ноября (по старому стилю) 1263 года и через несколько дней был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-Залесском).
Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении. Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена.
Спустя несколько столетий Александр Невский был причислен к лику святых. Причиной для такого решения стали не только ратные подвиги, но и тот факт, что князь выступал в качестве защитника православной веры.
Кроме того, в этот день храму Александра Невского в Пскове исполняется 115 лет. Воинский храм святого благоверного великого князя Александра Невского славного 96-го Омского полка города Пскова был выстроен за 14 месяцев и освящен в 1908 году.
Также 12 сентября состоится псковский фестиваль колокольного звона. В День памяти святого благоверного князя Александра Невского звонари из Пскова и других городов России будут звонить на самых древних колокольнях Пскова.
Программа фестиваля:
Кульминацией фестиваля станет общий звон участников с колокольни Храма Василия на Горке, где жители и гости города смогут насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства. В рамках мастер-классов для детей и взрослых можно будет примерить на себя и роль звонаря. Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой ремесленников Псковского края. В программе выступления ансамбля «Сказ», ансамбля гусляров «Лель», танцевального коллектива «Юность» и другие.
Концерт пройдет в Детском парке на площади у Храма Василия Великого на Горке. Начало в 17.00.