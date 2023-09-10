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Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского отмечают православные 12 сентября

12.09.2023 10:41|ПсковКомментариев: 0

День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднуется Русской православной церковью 12 сентября.

10 сентября 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, основанную на берегах Невы.

Вывезенные из Владимира в августе 1723 года святые мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года, когда 30 августа (по старому стилю) были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. А указом от 2 сентября 1724 года было установлено празднество на 30 августа (по старому стилю).

Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами страны. Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды в Городце, на Волге, 14 ноября (по старому стилю) 1263 года и через несколько дней был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-Залесском).

Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении. Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена, пишет calend.ru.

Православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия, 12 сентября (день перенесения мощей в Санкт-Петербург), и 6 декабря (день погребения во Владимире).

Напомним, после вторжения ливонских рыцарей на Русь новгородцы послали к Александру Невскому представителей, он вернулся и быстро создал войско, изгнавшее в 1241 г. захватчиков из русских городов (штурм Копорья и Пскова). Зимой 1242 года Александр освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя святого Александра прославилось по всей Святой Руси.

Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды в Городце, на Волге, 14 ноября (по старому стилю) 1263 года и через несколько дней был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-Залесском).

Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении. Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена.

Спустя несколько столетий Александр Невский был причислен к лику святых. Причиной для такого решения стали не только ратные подвиги, но и тот факт, что князь выступал в качестве защитника православной веры.

На территории региона расположены несколько памятников, посвященных Александру Невскому. Так, в 1992 году в деревне Кобылье Городище Гдовского района установили бюст князя, а в 1993 году на горе Соколихе под Псковом (на пути следования войск Александра Невского в 1242 году) открыли монумент в память о Ледовом побоище.  А 11 сентября 2021 года в деревне Самолва Гдовского района с участием президента РФ Владимира Путина открыли мемориальный комплекс  «Князь Александр Невский с дружиной».

Кроме того, в этот день храму Александра Невского в Пскове исполняется 115 лет. Воинский храм святого благоверного великого князя Александра Невского славного 96-го Омского полка города Пскова был выстроен за 14 месяцев и освящен в 1908 году.

Также 12 сентября состоится псковский фестиваль колокольного звона. В День памяти святого благоверного князя Александра Невского звонари из Пскова и других городов России будут звонить на самых древних колокольнях Пскова.

Программа фестиваля:

  • 11:30 — 11:45 — церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца;
  • 12:00 — 12:15 — церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу;
  • 12:30 — 12:15 — церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища;
  • 13:15 — 13:30 — храм Димитрия Солунского В Поле;
  • 14:00 — 14:30 — храм Александра Невского;
  • 15:00 — 15:20 — храм свв. Жен-Мироносиц;
  • 15:30 — 15:50 — церковь Успения Божией Матери с Пароменья;
  • 17:00 — храм Василия Великого на Горке.

Кульминацией фестиваля станет общий звон участников с колокольни Храма Василия на Горке, где жители и гости города смогут насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства. В рамках мастер-классов для детей и взрослых можно будет примерить на себя и роль звонаря. Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой ремесленников Псковского края. В программе выступления ансамбля «Сказ», ансамбля гусляров «Лель», танцевального коллектива «Юность» и другие.

Концерт пройдет в Детском парке на площади у Храма Василия Великого на Горке. Начало в 17.00.

Теги: #александр невский #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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