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Александро-Невские беседы проведут в храме преподобного Сергия Радонежского с Залужья

Александро-Невские беседы пройдут в храме преподобного Сергия Радонежского с Залужья в Пскове (улица Свердлова, дом 42-а) 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Темой мероприятия станет «Сергиевский монастырь с Залужья в Пскове. В преддверии 440-летнего юбилея храма преподобного Сергия Радонежского с Залужья». В качестве лектора выступит старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Арсений Постников.

Мероприятие начнется в 18:00.

Справки по телефону: (8112)72-14-41 (храм святого Александра Невского).