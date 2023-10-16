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Митрополит Арсений впервые возглавит божественную литургию в Пскове 22 октября

Митрополит Арсений впервые возглавит божественную литургию в Пскове 22 октября в Свято-Троицком кафедральном соборе, сообщается в сообществе собора в социальной сети «ВКонтакте».

«В воскресенье 22 октября божественную литургию в нашем соборе возглавит высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Псковский и Порховский», – рассказали в соборе.

Начало исповеди и чтения часов - 9.30. Встреча владыки - 10.00.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии. Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). 18 октября нового главу Псковской митрополии Арсения возвели в сан митрополита.

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Митрополит Арсений отмечал, что Псковская епархия - древняя, самобытная и уникальная. «И я с немалым трепетом отношусь к этому решению священноначалия», - отмечал он в прощальном слове к паломникам и прихожанам в Софийском соборе Великого Новгорода.