Церковь / Новости епархии

Митрополит Арсений совершил божественную литургию в Спасо-Казанском монастыре Острова

В день Казанской иконы Божией Матери митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил божественную литургию в Спасо-Казанском Симанском монастыре города Острова. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Рады, что одним из первых монастырей, куда приехал недавно назначенный митрополит Псковский и Порховский Арсений, стал наша Спасо-Казанская Симанская обитель. Именно 4 ноября, под небесным покровительством Казанской иконы Божией Матери земское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало интервентов из Москвы. День народного единства - праздник нашей победы над врагами русской земли», - написал Дмитрий Быстров.

Смотрите также Казанскую икону Божией Матери чтят православные 4 ноября

Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, возглавил и. о. наместника иеромонах Иларион (Карандеев).

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь

За богослужением молился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Смотрите также Митрополит Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.

Смотрите также Митрополит Тихон освобожден от должности главы Псковской митрополии

Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита.

Смотрите также Глава Псковской митрополии Арсений получил новый сан

Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября.