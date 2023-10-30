Митрополит Арсений совершил божественную литургию в Спасо-Казанском монастыре Острова

В день Казанской иконы Божией Матери митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил божественную литургию в Спасо-Казанском Симанском монастыре города Острова. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram
«Рады, что одним из первых монастырей, куда приехал недавно назначенный митрополит Псковский и Порховский Арсений, стал наша Спасо-Казанская Симанская обитель. Именно 4 ноября, под небесным покровительством Казанской иконы Божией Матери земское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало интервентов из Москвы. День народного единства - праздник нашей победы над врагами русской земли», - написал Дмитрий Быстров.
Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, возглавил и. о. наместника иеромонах Иларион (Карандеев).
Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь
За богослужением молился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.
Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита.
Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября.