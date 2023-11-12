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Строительный тепляк оборудуют на колокольне Троицкого собора в Пскове

Строительный тепляк оборудуют для работы реставраторов на колокольне Троицкого собора в Пскове в зимний период. Сооружение позволит продолжать сложные работы по укреплению стен при неблагоприятных погодных условиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставраторы пояснили, что благодаря устройству будут соблюдены технологические характеристики производственных процессов.

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Леса в настоящее время разобраны до яруса с колоколами.

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Реставраторы полностью укрепили нижнюю часть колокольни, заменили стропильную систему. Позолотой покрыты крест, шпиль, циферблат часов. Демонтирована проводка, которая была проведена без специальных крепежей и изоляции, находилась в пожароопасном состоянии.

Реставраторы занимаются заменой камня, инъектированием основания, стен, карнизов каменной известняковой кладки.