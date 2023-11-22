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Память погибшего священника Александра Цыганова почтили в Псковской епархии

Память иерея Александра Цыганова, который погиб в результате ранения, полученного в зоне специальной военной операции, почтили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

«21 ноября исполнился год со дня отшествия ко Господу воинского священника 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ иерея Александра Цыганова, погибшего при исполнении пастырского долга по окормлению воинов в зоне СВО», - сообщили в епархии.

Заупокойные богослужения в этот день прошли в воинском храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, у могилы Александра Цыганова в погосте Выбуты в Псковском районе и на территории 234-го полка. Почтить память героя собрались воинские священники Псковской епархии, прихожане храма и военнослужащие Псковского гарнизона.

Ранее сообщалось, что вдове иерея Александра Цыганова губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил орден Мужества и медаль «За заслуги перед Псковской областью».

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Напомним, отца Александра похоронили в посёлке Выбуты Псковского района около алтаря Ильинского храма.