←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 22.11.2023 18:030 Память погибшего священника Александра Цыганова почтили в Псковской епархии 22.11.2023 18:030 Память погибшего священника Александра Цыганова почтили в Псковской епархии 19.11.2023 21:070 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Крыпецком монастыре 19.11.2023 09:400 Завершается строительство храма святых царственных Страстотерпцев в Дно 15.11.2023 19:000 Работы по усилению фундаментов башни Нижних решеток завершают в Печорах 15.11.2023 17:321 Храмы Мальского монастыря в Печорском районе находятся в аварийном состоянии
Церковь / Новости епархии

Память погибшего священника Александра Цыганова почтили в Псковской епархии

22.11.2023 18:03|Псков

Память иерея Александра Цыганова, который погиб в результате ранения, полученного в зоне специальной военной операции, почтили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии. 

Фото здесь и далее: Псковская епархия

«21 ноября исполнился год со дня отшествия ко Господу воинского священника 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ иерея Александра Цыганова, погибшего при исполнении пастырского долга по окормлению воинов в зоне СВО», - сообщили в епархии. 

 

Заупокойные богослужения в этот день прошли в воинском храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, у могилы Александра Цыганова в погосте Выбуты в Псковском районе и на территории 234-го полка. Почтить память героя собрались воинские священники Псковской епархии, прихожане храма и военнослужащие Псковского гарнизона. 

Ранее сообщалось, что вдове иерея Александра Цыганова губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил орден Мужества и медаль «За заслуги перед Псковской областью».

Смотрите также
30.12.2022 15:060 Губернатор вручил награды вдове псковского священника Александра Цыганова

Напомним, отца Александра похоронили в посёлке Выбуты Псковского района около алтаря Ильинского храма.

Смотрите также
21.11.2022 19:541 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов

Теги: #память #епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
22.11.2023, 18:030 Память погибшего священника Александра Цыганова почтили в Псковской епархии 21.11.2023, 07:361 Кот митрополита Тихона Владыка уехал в Крым 19.11.2023, 21:070 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Крыпецком монастыре 19.11.2023, 09:400 Завершается строительство храма святых царственных Страстотерпцев в Дно
15.11.2023, 19:000 Работы по усилению фундаментов башни Нижних решеток завершают в Печорах 15.11.2023, 17:321 Храмы Мальского монастыря в Печорском районе находятся в аварийном состоянии 15.11.2023, 09:031 Строительный тепляк оборудуют на колокольне Троицкого собора в Пскове 13.11.2023, 20:430 Устройство подземных инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля
12.11.2023, 20:200 Официальный сайт псковской епархии возвращается на прежний адрес 12.11.2023, 10:400 Митрополит Арсений посетил Картинную галерею Псковского музея-заповедника 10.11.2023, 15:590 «Пастырь»: О великомучениках. ВИДЕО 09.11.2023, 15:380 Проект реставрации иконостаса Троицкого собора в Пскове прошел госэкспертизу
09.11.2023, 07:351 Псково-Печерская духовная семинария получила государственную аккредитацию 08.11.2023, 11:013 Музей христианства планируют открыть в Пскове 08.11.2023, 10:018 Митрополит Тихон: Все объекты в Печорах и области будут завершены 04.11.2023, 21:220 Митрополит Арсений совершил божественную литургию в Спасо-Казанском монастыре Острова
04.11.2023, 17:340 Патриарх Кирилл представил московский список Казанской иконы — РПЦ 04.11.2023, 12:443 Митрополит Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь 04.11.2023, 11:102 Патриарх Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери, который считали утерянным 04.11.2023, 09:390 Казанскую икону Божией Матери чтят православные 4 ноября
03.11.2023, 08:113 Митрополиту Тихону поручили проконтролировать подготовку к юбилею Пушкина в Святогорском монастыре 01.11.2023, 08:470 Три тысячи хвойных деревьев высадят в Псково-Печерском монастыре 30.10.2023, 12:400 Митрополит Арсений совершил панихиду по православным, безвинно пострадавшим в годы гонений 30.10.2023, 10:170 Каменную ограду восстановили в ️церкви святого Лазаря в Печорах
29.10.2023, 14:000 Построенную силами Клуба полковников часовню освятили в Себежском районе 28.10.2023, 00:300 Священник Антоний Афанасьев о поминовении усопших 27.10.2023, 15:560 «Пастырь»: Молитва об усопших. ВИДЕО 26.10.2023, 21:481 Псково-Печерский монастырь предлагает подать на поминовение об упокоении на родительскую субботу через сайт
26.10.2023, 20:512 Митрополит Тихон: Псковичи - вы всегда в моем сердце! 26.10.2023, 20:124 Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением 25.10.2023, 16:270 Митрополит Арсений обратился к православным псковичам на принесении мощей великомученика Георгия Победоносца 25.10.2023, 11:280 Псковичи пришли поклониться мощам великомученика Георгия Победоносца. ФОТО
25.10.2023, 10:470 Память митрополита Иоанна (Разумова) почтят в Пскове 25.10.2023, 09:450 Мощи святого великомученика Георгия Победоносца прибыли в Псковский кремль 24.10.2023, 14:340 Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании «свалить из Рашки» 23.10.2023, 07:565 Митрополит Тихон рассказал о поручении Путина по Крыму
23.10.2023, 07:370 Крестный ход вокруг Пскова состоится 26 октября 22.10.2023, 18:512 Митрополит Арсений: Псковская кафедра становится для меня родной 22.10.2023, 14:360 Митрополит Тихон возглавил первую после назначения божественную литургию в Крыму 22.10.2023, 13:360 Архимандрита Романа вспоминают в Псково-Печерском монастыре
22.10.2023, 12:162 Митрополит Тихон назвал своей задачей сохранение мира и единства в Крыму 22.10.2023, 10:180 Росписи часовни Успения Божией Матери освятили в Невеле 21.10.2023, 18:400 Митрополит Тихон: Псково-Печерская обитель - мое любимое место 21.10.2023, 16:580 Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября
21.10.2023, 15:380 Митрополита Тихона встречают в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. ВИДЕО 21.10.2023, 13:000 Благодарственный молебен по случаю торжественной встречи митрополита Тихона проходит в Крыму 20.10.2023, 16:200 Один из приделов Стефановской церкви демонтируют в Пскове 19.10.2023, 15:550 Митрополит Арсений впервые возглавит божественную литургию в Пскове 22 октября
18.10.2023, 19:190 Первая божественная литургия митрополита Тихона в Крыму пройдет 22 октября 18.10.2023, 11:012 Глава Псковской митрополии Арсений получил новый сан 18.10.2023, 10:490 Башню Псково-Печерского монастыря продолжили реставрировать спустя десятилетия 17.10.2023, 21:550 Умерла старейшая прихожанка храма святителя Николая Чудотворца в Гдовском районе
17.10.2023, 11:005 Митрополита Тихона встретят в Крыму 21 октября 17.10.2023, 10:510 Епископ Арсений посетил Псково-Печерский монастырь 16.10.2023, 12:552 Торжественная встреча нового главы Псковской митрополии епископа Арсения. ВИДЕО 16.10.2023, 12:010 Епископ Арсений обратился к прихожанам в Троицком соборе в Пскове
16.10.2023, 11:134 Епископа Арсения торжественно встречают в Пскове  15.10.2023, 22:063 Епископ Арсений: Псковская епархия – древняя, самобытная и уникальная 15.10.2023, 13:470 Схиархимандрита Александра вспоминают в Псково-Печерском монастыре 15.10.2023, 11:539 Митрополит Тихон назвал свое назначение в Крым отправкой на курорты Колымы
14.10.2023, 20:025 Митрополит Тихон признался в любви к Псково-Печерскому монастырю 14.10.2023, 18:230 Митрополит Тихон возглавил литургию в Псково-Печерском монастыре 14.10.2023, 11:314 Митрополит Тихон призвал студентов Псково-Печерской семинарии «оставаться на своих местах» 14.10.2023, 00:010 Не ругаться и не давать взаймы: что нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы
13.10.2023, 15:263 «В фокусе»: Митрополит Тихон - оценка его роли и значения для Псковской области 13.10.2023, 15:100 Иеромонах Анастасий о важности праздника Покрова Пресвятой Богородицы для Пскова 13.10.2023, 12:084 Епископа Арсения торжественно встретят в Пскове 16 октября 13.10.2023, 11:430 «Пастырь»: О Пресвятой Богородице и празднике Покрова. ВИДЕО
13.10.2023, 10:280 Псково-Печерская семинария заключила соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики 13.10.2023, 07:350 Митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Троицком соборе и Псково-Печерской обители 12.10.2023, 16:215 Наследие владыки: чем псковичам запомнится митрополит Тихон 12.10.2023, 15:1910 Михаил Ведерников: Митрополит Тихон достоин получить высшую награду региона
12.10.2023, 15:081 Александр Котов: Мы сожалеем, что митрополит Тихон уходит от нас 12.10.2023, 14:420 Ташкент, Новгород, Печоры: штрихи к портрету нового главы Псковской митрополии 12.10.2023, 12:230 Борис Елкин поздравил митрополита Тихона с назначением главой Крымской митрополии 11.10.2023, 19:546 Главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru