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В день памяти апостола Андрея Первозванного митрополит Арсений совершил литургию в Псково-Печерской духовной семинарии

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил божественную литургию в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Псково-Печерской духовной семинарии в день памяти апостола Андрея Первозванного 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Митрополиту сослужили исполняющий обязанности ректора семинарии иеромонах Андрей (Коротков), преподаватели и студенты семинарии в священном сане.

Песнопения божественной литургии исполнили студенты Псково-Печерской семинарии. За богослужением молились учащие и учащиеся духовной школы.

По окончании богослужения митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.