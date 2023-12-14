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Способ побороть гневные помыслы назвал студентам митрополит Арсений

Встреча правящего архиерея митрополита Псковского и Порховского Арсения со студентами прошла в стенах Псково-Печерской духовной семинарии 16 декабря. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Печерской духовной семинарии, владыка Арсений рассказал о потенциальной хиротонии студентов, канонических препятствиях к рукоположению и ответил на другие вопросы, которые больше всего интересуют учащихся.

Фото здесь и далее: Артемий Бондарев

Митрополит Арсений отметил, что при смягчении строгих канонических требований к кандидату на рукоположение следует руководствоваться соображениями блага и созидания жизни Церкви, с учётом личных достоинств кандидата на священнослужение.

Владыка подчеркнул, что образование сейчас обязательно для каждого желающего принять священный сан. Будущим пастырям важно приобщиться святоотеческой традиции. Творения мужей апостольских, святых отцов первых веков христианства – это определенная база, необходимая для понимания всей полноты святоотеческой традиции Церкви, отметил он.

Митрополит Арсений ответил на вопросы, которые более всего интересуют студентов. В частности, перечислил качества, которыми должен обладать священнослужитель. «В первую очередь человек должен научиться любить паству, семью, окружающих. Любовь – высшая христианская добродетель, которая должна быть действенной. Любовь к Церкви, к богослужению, к молитве – это важный показатель готовности человека к принятию священного сана. Пастырь призван отзываться на человеческую боль, быть способным открыть свое сердце для каждого человека», - рассказал владыка.

Также митрополит Арсений ответил, как побороть гневные помыслы. По его словам, легче всего преодолеть соблазн на ранней стадии – то есть пройти мимо, не заметить, либо подавить помысел. «Когда же мы прельстились, грех начинает пускать корни; мы вступаем в диалог с врагом. Когда же мы умом соглашаемся с тем, что внушает нам грех, – важно остановиться хотя бы здесь, преодолеть этот помысел. Грех, воплощенный в деле, это трагедия в духовной жизни человека. Однажды совершённый грех легко может стать навыком, и борьба с ним станет намного тяжелее. Но и люди, преданные тем или иным порокам, способны освободиться от них благодатью нашего Спасителя», - сказал он.

В завершение встречи студенты поблагодарили владыку Арсения за оказанное внимание и полезную беседу.