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Памятник архангелу Михаилу установили в Печорах

Памятник архангелу Михаилу установили в Печорах сегодня, 23 декабря, сообщил Псковской Ленте Новостей читатель.

Архангел Михаил — главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых архангелов. В православии его называют архистратигом, что означает «глава святого воинства ангелов и архангелов».

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Напомним, в сентябре на Соборной площади в Печорах перед входом в церковь Сорока мучеников Севастийских открыли памятник бабушке.

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Кроме того, недалеко от входа в здание монастыря установили барельефы с изображением восьми фигур старцев: архимандритов Иоанна (Крестьянкина), Алипия (Воронова), Серафима (Розенберга), Нафанаила (Поспелова), Феофана (Молявко), Адриана (Кирсанова) и других.

В этом году отмечается 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.