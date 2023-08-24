Культура

Первый в России памятник бабушке открыли в Печорах. ВИДЕО

Памятник бабушке открыли в Печорах сегодня, 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Памятник бабушке расположен на Соборной площади перед входом в церковь Сорока мучеников Севастийских.

Скульптуру освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон, по инициативе которого ее создали.

Памятник представляет собой образ бабушки, которая ведет своего внука в церковь. Это символичный памятник всем бабушкам, которые во все времена являются наиболее активными прихожанами российских храмов.

Размер скульптуры - ориентировочно в человеческий рост. Автор памятника - Виталий Шанов.

Напомним, сегодня в Печорах проходят торжества по случаю празднования Успения Божией Матери и 550-летия обители.