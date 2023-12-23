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Митрополит Тихон: Реставрации одного придела Успенского собора Святогорского монастыря будет достаточно

Достаточно будет отреставрировать тот придел Успенского собора Святогорского монастыря в Пушкинских Горах, где отпевали поэта Александра Пушкина. Во втором приделе можно сделать место для исповеди или использовать его для других целей. Такое мнение митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) выразил на совещании по празднованию 550-летия Печор и 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Надо серьезно обсуждать все, что касается этого храма. Тот придел, где отпевали А. С. Пушкина, надо восстановить», - сказал митрополит Тихон.

Он предложил комплексно привести в порядок придел, в котором отпевали поэта, предусмотреть там поминальные объекты. А во втором приделе делать еще один иконостас, по мнению митрополита, не нужно.

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Напомним, монастырь основан в 1569 году по приказу царя Ивана Грозного как один из приграничных форпостов Русского царства, в память явления богородичных икон «Умиление» и «Одигитрия» на Синичьей (впоследствии — Святой) горе. Главнейшая святыня монастыря — икона Богородицы Одигитрия, по преданию была найдена около 1566 года пастухом Тимофеем на одном из холмов в окрестностях города Воронич (ныне городище Воронич в составе музея-заповедника А. С. Пушкина).

С XIX века обитель оказалась неразрывно связанной с именем Александра Сергеевича Пушкина. Живя в Михайловском в 1824-1826 годах, поэт приходил сюда в моменты творческих исканий на богомолье и на поклон могилам предков, памятью которых он свято дорожил.

У стен Успенского собора расположено фамильное кладбище Ганнибалов-Пушкиных. К древнему Успенскому храму в XVIII веке пристроены два придела - Покровский и Одигитриевский. В Одигитриевском приделе стоял гроб с телом А. С. Пушкина в ночь перед погребением, здесь же находится его могила.