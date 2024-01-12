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«Пастырь»: Крещение Господне. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 января.

19 января православные верующие будут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Подробнее об истории праздника, о его значении и духовной составляющей расскажет старший священник храма в честь святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия при Псково-Печерском монастыре Андрей Кичайкин.

«Пастырь» - это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.