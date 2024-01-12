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Митрополит Арсений поздравил с Рождеством воспитанников Центра лечебной педагогики Псковской области

Митрополит Псковский и Порховский Арсений 11 января посетил Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, где поздравил его воспитанников с праздником Рождества Христова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Ярослав Шувалов

Митрополита сопровождали секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, руководитель епархиального Отдела по социальному служению протоиерей Андрей Большанин.

Гостей встретили директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школьного отделения для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития Анна Васильева, руководитель дошкольного отделения для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития Елена Арламова, руководитель отделения сопровождаемого проживания ПРОБО «Я и Ты» Елена Виноградова.

Митрополит Арсений поприветствовал руководство, сотрудников и воспитанников Центра лечебной педагогики и поздравил их со светлым праздником Рождества Христова, а также вручил рождественские подарки.

Также, Владыка Арсений посетил аудитории Центра и познакомился с особенностями работы с детьми, имеющими тяжелые множественные нарушения развития.