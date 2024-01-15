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Реставраторы получили доступ к усыпальницам в Троицком соборе в Пскове

Реставраторы демонтировали иконостас и разобрали полы в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове. Впервые в новейшее время специалисты получили доступ к подземным галереям. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram

Реставраторы напомнили, что с древнейших времен известно об устроенных в подземных галереях усыпальницах псковских князей. Специалисты изучают степень сохранности некрополя и вырабатывают методику проведения работ по сохранению памятника истории и культуры.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе собора. За ее алтарем находится еще одна древняя усыпальница.

О том, что подклет Троицкого собора является местом погребения князей и священства, известно по письменным источникам. В частности, здесь похоронен юродивый Никола Салос, который, согласно легенде, в 1570 году спас город от карательного похода царя Ивана Грозного.

Иконостас придела в 1988 году создан при участии иконописца архимандрита Зинона. При соборе Псковского кремля велось летописание, хранились архив и казна.

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Напомним, современное, четвёртое по счёту здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века, в частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.

Масштабная реставрация собора проводится впервые. Подготовлена и ограждена территория вокруг собора, завезена техника.

Производство работ запланировано на 3 года.