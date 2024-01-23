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Успенский собор Святогорского монастыря хотят отреставрировать до конца года

Реставрацию Успенского собора Святогорского монастыря планируют завершить до конца года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

Реставраторы напомнили, что Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.

Во время предпроектных работ выявлены все этапы строительства собора, разработана методика проведения работ.

Реставрация началась в конце лета 2023 года. В настоящее время выполнена часть работ по фасадам. Она продолжится в теплое время. Это связано с технологиями и требованиями реставрационных стандартов.

Внутри храма определяются места сохранившейся исторической обмазки. Проводится вычинка элементов штукатурки, содержащая цемент (материал, разрушающий историческую кладку). Следующим этапом станет укрепление стен и фундаментов.

Большая часть работ по фасадам, кровле и куполам будет выполнена к юбилейным торжествам, 225-летию рождения А. С. Пушкина. Затем реставрация продолжится и будет завершена в конце года.

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Напомним, монастырь основан в 1569 году по приказу царя Ивана Грозного как один из приграничных форпостов Русского царства, в память явления богородичных икон «Умиление» и «Одигитрия» на Синичьей (впоследствии — Святой) горе. Главнейшая святыня монастыря — икона Богородицы Одигитрия, по преданию была найдена около 1566 года пастухом Тимофеем на одном из холмов в окрестностях города Воронич (ныне городище Воронич в составе музея-заповедника А. С. Пушкина).