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Проект реставрации крупнейшего собора Псково-Печерского монастыря готов к реализации

Подготовлен к реализации проект реставрации самого большого собора Псково-Печерского монастыря - Собора в честь архистратига Божиего Михаила. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

Проектом, в частности, предусмотрена реставрация живописи собора. Росписи находятся плохом состоянии. Это вызвано не только временем их создания, но и отсутствием условий для их сохранности. Зафиксированы случаи отслоения штукатурного и красочного слоя.

Михайловский собор был сооружён в 1815-1827 годах по проекту итальянского архитектора Л. Руска в стиле классицизма.

Собор построен в память избавления Пскова от нашествия Наполеона, произошедшего после совершения крестного хода с иконой Божией Матери Умиление вокруг Пскова.

В ночь на следующий день (8 (20) октября 1812 года) русские войска под командованием генерал-фельдмаршала графа Петра Витгенштейна освободили Полоцк, тем самым избавив Псков от опасности.

Имена командиров и воинов корпуса Витгенштейна увековечены в храме. На их пожертвования строился собор.