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Завалы строительного мусора расчищают в Троицкой церкви в Мелетово

Завершены перовоочередные противоаварийные работы в Троицкой церкви 1913 года постройки в деревне Мелетово Порховского района, разобраны аварийные конструкции церкви. Производится расчистка завалов строительного мусора, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Разрешение на проведение работ выдал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Троицкая церковь одна последних, построенных перед революцией. Поставлена рядом с храмом Успения Богородицы XV века на народные деньги.

Церковь закрыли в 1930 году. Приход возобновил работу во время Великой Отечественной войны. Окончательно храм закрыли в 1964 году. В 2000-х годах церковь в тяжелом аварийном состоянии передана Псковской епархии.

В настоящее время памятник архитектуры регионального значения находится в собственности Никандровой пустыни. Вошел в зону ответственности АНО «Возрождение».

Троицкая церковь в Мелётово построена из кирпича, в псевдорусском стиле с элементами модерна.