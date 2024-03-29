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Иконостас церкви Сорока Севастийских мучеников впервые реставрируют в Печорах

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Иконостас является объектом культурного наследия конца XVIII, начала XIX века. Не реставрировался никогда, проводились только поновления. При этом использовалась, в том числе, краска «бронзянка» и лак. Удаление этих наслоений является сложной задачей для реставраторов.

Одно из последних таких поновлений относится к 1964 году, проводилось силами прихода.

Работают реставраторы высшей категории из Санкт-Петербурга с более чем 40-летним стажем работы на знаковых объектах Москвы и Петербурга.

Реставрация иконостаса - это комплекс мероприятий: расчистка, поновление, заделка трещин, шпаклевание, грунтовка, вышкуривание, откраска эмалью, нанесение полимента и, наконец,- золочение. В комплексе работ участвуют специалисты разных направлений. На последнем этапе золоченые детали монтируются на подговленный каркас, затем вставляются иконы.