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Кровлю меняют в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря в Псковском районе. В настоящий момент проводится замена кровли и стропильной системы. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В планах - замена полов, штукатурные работы. Реставраторы планируют провести работы по созданию генплана на все постройки обители, общая территория которой - 53 га.

Реставраторы отметили, что тридцать с лишним лет назад монастырь начал возрождаться из руин благодаря архимандриту Дамаскину. Это одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. С ней связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII веке и митрополита Евгения Болховитинова в XIX веке, который оставил описание обители.

Собор датируется XVI веком.