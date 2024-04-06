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Митрополит Арсений возглавил заседание Епархиального совета

Первое в новом году заседание Епархиального совета состоялось в Архиерейской резиденции Псковского епархиального управления 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фотографии: пресс-служба Псковской епархии

Работу совета возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений. В работе совета приняли участие: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Великолукского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов, руководители епархиальных отделов и благочинные церковных округов.

В ходе работы заседания были рассмотрены текущие вопросы епархиальной жизни и взаимодействия с профильными комитетами светской власти. Особое внимание было уделено совместной подготовке Псковской и Великолукской епархий к празднованию 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, а также 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Также были рассмотрены вопросы совместного служения архипастырей и духовенства обоих епархий в дни церковных праздников и координация работы епархиальных отделов на уровне митрополии.

По итогам работы совета было принято решение о проведении общеепархиальных праздничных богослужений в честь 725-летия отшествия ко Господу благоверного князя Довмонта-Тимофея и 325-летия освящения Свято-Троицкого кафедрального собора в текущем году. Также владыка Арсений выразил благодарность игумену Тимофею (Казакову) за многолетние труды, понесенные на должности благочинного Пыталовского округа епархии, и представил членам совета нового благочинного Пыталовского округа иерея Сергия Рассадникова.