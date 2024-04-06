←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 06.04.2024 19:400 Митрополит Арсений возглавил заседание Епархиального совета 06.04.2024 21:200 Народный хор псковского храма приглашает желающих на обучение клиросному пению 06.04.2024 19:400 Митрополит Арсений возглавил заседание Епархиального совета 04.04.2024 21:200 Личность старца Спасо-Елеазаровского монастыря схиархимандрита Гавриила обсудят на лекции в Пскове 31.03.2024 19:440 Разработан проект реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы 30.03.2024 19:000 Учащиеся воскресной школы посетили Псково-Печерскую обитель
Церковь / Новости епархии

Митрополит Арсений возглавил заседание Епархиального совета

06.04.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

Первое в новом году заседание Епархиального совета состоялось в Архиерейской резиденции Псковского епархиального управления 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фотографии: пресс-служба Псковской епархии

Работу совета возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений. В работе совета приняли участие: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Великолукского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов, руководители епархиальных отделов и благочинные церковных округов.

В ходе работы заседания были рассмотрены текущие вопросы епархиальной жизни и взаимодействия с профильными комитетами светской власти. Особое внимание было уделено совместной подготовке Псковской и Великолукской епархий к празднованию 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, а также 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Также были рассмотрены вопросы совместного служения архипастырей и духовенства обоих епархий в дни церковных праздников и координация работы епархиальных отделов на уровне митрополии.

По итогам работы совета было принято решение о проведении общеепархиальных праздничных богослужений в честь 725-летия отшествия ко Господу благоверного князя Довмонта-Тимофея и 325-летия освящения Свято-Троицкого кафедрального собора в текущем году. Также владыка Арсений выразил благодарность игумену Тимофею (Казакову) за многолетние труды, понесенные на должности благочинного Пыталовского округа епархии, и представил членам совета нового благочинного Пыталовского округа иерея Сергия Рассадникова.

Пресс-портрет
Арсений (Перевалов) Митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии
Теги: #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
06.04.2024, 21:200 Народный хор псковского храма приглашает желающих на обучение клиросному пению 06.04.2024, 19:400 Митрополит Арсений возглавил заседание Епархиального совета 06.04.2024, 18:400 День открытых дверей пройдет в Псково-Печерской духовной семинарии 04.04.2024, 21:200 Личность старца Спасо-Елеазаровского монастыря схиархимандрита Гавриила обсудят на лекции в Пскове
31.03.2024, 19:440 Разработан проект реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы 30.03.2024, 19:000 Учащиеся воскресной школы посетили Псково-Печерскую обитель 30.03.2024, 11:001 Совещание по реставрации церковных объектов прошло в Псковской епархии 29.03.2024, 17:530 Кровлю меняют в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря
29.03.2024, 11:190 «Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина. ВИДЕО 29.03.2024, 08:200 Иконостас церкви Сорока Севастийских мучеников впервые реставрируют в Печорах 28.03.2024, 20:100 Роман «Братья Карамазовы» обсудят на лекции в Пскове 26.03.2024, 19:400 Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре
26.03.2024, 10:330 Кровлю колокольни Троицкого собора начали крыть в Пскове 23.03.2024, 20:101 Митрополит Арсений совершил заупокойную литию по жертвам террористического акта в «Крокусе» 22.03.2024, 14:021 Булочки в виде жаворонков испекли в Псково-Печерском монастыре 22.03.2024, 12:200 День памяти Сорока мучеников Севастийских празднуют православные 22 марта
21.03.2024, 18:090 Уникальные граффити в башне Верхних решеток в Печорах сохранят 20.03.2024, 18:001 Личность святой Евфросинии обсудят на лекции в Пскове 18.03.2024, 21:590 Началось устройство ограждения кровли колокольни Троицкого собора в Пскове 18.03.2024, 07:000 Великий пост начался у православных христиан
18.03.2024, 00:300 Митрополит Арсений совершил вечерню с чином прощения в Псково-Печерском монастыре 17.03.2024, 10:210 «Пастырь»: Зачем соблюдать Великий пост? 15.03.2024, 14:530 «Пастырь»: Что такое грех и покаяние? ВИДЕО 14.03.2024, 17:490 Учебную звонницу доставили в Псково-Печерскую духовную семинарию
12.03.2024, 13:410 Продолжается реставрация стен и башен Псково-Печерского монастыря 12.03.2024, 08:450 «Великого наместника» вспоминают в Псково-Печерском монастыре  12.03.2024, 07:350 Строительство новой котельной для церквей Сорока мучеников завершили в Печорах 11.03.2024, 11:270 Трещины обнаружили в стене церкви Сорока мучеников Севастийских в Печорах
10.03.2024, 13:410 Реставрация Стефановской церкви XVII века продолжается в Пскове 10.03.2024, 09:200 Пихты и кедровые сосны начали высаживать в Псково-Печерском монастыре 08.03.2024, 13:000 К прилёту скворцов готовятся в Псково-Печерском монастыре 07.03.2024, 07:351 Вычинку разрушенного камня продолжают на барабане купола церкви Николы со Усохи в Пскове
04.03.2024, 08:430 Игумена Корнилия вспоминают в Псково-Печерском монастыре 03.03.2024, 20:400 Фасад Благовещенской церкви в Печорах расчистили от слоев штукатурки 01.03.2024, 21:010 Реставраторы готовятся начать наружные работы в храме Николая со Усохи в Пскове 01.03.2024, 20:000 Церковная деятельность митрополита Иоанна Разумова станет темой лекции в Пскове
01.03.2024, 12:170 «Пастырь»: Значение притчи о блудном сыне. ВИДЕО 28.02.2024, 10:480 Реставрацию колокольни Свято-Троицкого собора в Пскове завершат в 2024 году 28.02.2024, 08:461 Завалы строительного мусора расчищают в Троицкой церкви в Мелетово 26.02.2024, 21:510 Реставрационные работы провели в плюсской церкви Входа Господня в Иерусалим
26.02.2024, 20:310 Весенняя уборка началась в Псково-Печерском монастыре 26.02.2024, 14:192 Митрополита Арсения наградили медалью Санкт-Петербургской духовной академии  26.02.2024, 08:470 Механизм часов колокольни Троицкого собора в Пскове привели в порядок 21.02.2024, 21:200 Готовиться к Великому посту заранее и не впадать в крайности призвал эксперт
20.02.2024, 09:150 Реставрация Серафимского придела в Пскове обеспечена археологическим сопровождением 19.02.2024, 15:230 Лекция о мемориальных кельях старцев Псково-Печерского монастыря пройдет в Пскове 19.02.2024, 10:531 Не дать истории умереть: кто спасет Анастасиевскую часовню в Пскове 16.02.2024, 11:330 «Пастырь»: Особенности предпостового периода. ВИДЕО
15.02.2024, 08:450 Сретение отмечают православные 15 февраля 15.02.2024, 08:112 Митрополит Псковский и Порховский Арсений отмечает 45-летие 14.02.2024, 09:280 Исторические полы обнаружили реставраторы в приделе Троицкого собора в Пскове 13.02.2024, 09:000 Инъектирование стен проводят в Троицком соборе Пскова
11.02.2024, 19:100 Митрополит Арсений посетил вдову отца Павла Адельгейма матушку Веру 10.02.2024, 11:000 Реставрация Успенского собора продолжается в Святогорском монастыре 09.02.2024, 20:470 Степановский монастырь с Луга станет темой лекции в Пскове 08.02.2024, 18:000 Митрополит Арсений исполнил мечту воспитанника Бельско-Устьенского дома-интерната
08.02.2024, 17:231 Новые купола с крестами освятили в Старовознесенском храме Пскова 08.02.2024, 08:490 Котельную для двух церквей начали строить в Печорах 06.02.2024, 08:451 Полы разобрали в храме Сорока мучеников Севастийских в Печорах 03.02.2024, 09:230 Реставрацию Пороховых погребов завершили в Пскове
02.02.2024, 14:240 Инъектирование стен завершают в башне Нижних решеток в Печорах 02.02.2024, 08:100 Вентиляцию полностью заменят в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове 01.02.2024, 12:250 Филололог проведет в Пскове лекцию по роману Достоевского «Бесы» 30.01.2024, 08:560 Проект реставрации крупнейшего собора Псково-Печерского монастыря готов к реализации
26.01.2024, 15:220 Суд прекратил дело о банкротстве Свято-Тихоновской православной гимназии 26.01.2024, 13:220 «Пастырь»: О заповедях. ВИДЕО 25.01.2024, 08:300 День памяти святой мученицы Татианы отмечают православные 25 января 24.01.2024, 18:180 Лекция памяти протоиерея Александра Михайлова состоится в Пскове
24.01.2024, 15:230 Ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова 24.01.2024, 11:180 Теплотрассу обновят в Псково-Печерском монастыре 23.01.2024, 10:420 Успенский собор Святогорского монастыря хотят отреставрировать до конца года 22.01.2024, 09:550 Игуменский корпус восстанавливают в Вербиловском монастыре в Пустошкинском районе
20.01.2024, 16:400 Реставрация башен обители продолжается в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 19.01.2024, 21:000 Лекция о псковской духовной миссии состоялась в Пскове 19.01.2024, 18:450 Рождественский фестиваль прошёл в деревне Ветвеник Гдовского района 19.01.2024, 13:370 Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru