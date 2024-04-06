Церковь / Новости епархии

Народный хор псковского храма приглашает желающих на обучение клиросному пению

Народный хор храма святых Жен-мироносиц города Пскова приглашает всех желающих на обучение клиросному пению, независимо от музыкального образования и возраста. Главное – желание славить Господа и готовность учиться хоровому церковному пению, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Занятия с участниками народного хора ведёт протодиакон Сергий Завьялов – опытный певец и музыкант, а также знаток православного хорового искусства.

Теоретические и практические занятия проходят по пятницам в 18.00 в желтой аудитории дома причта храма святых Жен-мироносиц.

Заинтересованных в обучении обращаться по телефону: +7 (951) 751-46-76 (протодиакон Сергий Завьялов)