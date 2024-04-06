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Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Троицком соборе накануне Благовещения

6 апреля, накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком соборе города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.

Фото: pskov-eparhia.ru

Песнопения всенощного бдения исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились многочисленные прихожане кафедрального собора и паломники.

По окончании богослужения митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.