Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Троицком соборе накануне Благовещения

6 апреля, накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком соборе города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.
Фото: pskov-eparhia.ru
Песнопения всенощного бдения исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой.
За богослужением молились многочисленные прихожане кафедрального собора и паломники.
По окончании богослужения митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.