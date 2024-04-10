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Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений принял участие в литургии в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений принял участие в литургии в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

«В празднование преподобных Марка, Ионы Псково-Печерских литургию преждеосвященных даров возглавил благочинный иеромонах Прохор (Андрейчук). За богослужением молились митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, братия обители в священном сане, священнослужители из Эстонии, Москвы, Пскова», – рассказали в монастыре.

По окончании заупокойную литию по приснопоминаемому старцу архимандриту Иоанну (Крестьянкину) отслужили в Богом зданных пещерах.

Напомним, глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что вынужден покинуть Эстонию из-за решения властей Эстонии не продлевать ему ВНЖ.