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Митрополит Арсений проведет богослужения в Пскове 13 и 14 апреля

Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавит всенощное бдение в храме преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) города Пскова 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Богослужение начнется 18:00.

А 14 апреля в 10:00 митрополит Арсений совершит божественную литургию в храме пророка Божия Илии (с Мокрого Луга) города Пскова.

Богослужения пройдут накануне Недели 4-й Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника.