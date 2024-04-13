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Нового игумена обители встретили в Псково-Печерском монастыре

Архиепископа Печерского Матфея (Копылова) встретили в Псково-Печерском монастыре 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в монастыре.

Фото здесь и далее: игумен Августин (Заярный) / Псково-Печерский монастырь

Новый игумен обители владыка Матфей поклонился святыням монастыря и отслужил заупокойную литию в Богом зданных пещерах.

Напомним, 10 апреля митрополита Псковского и Порховского Арсения освободили от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря. Викарием Псковской епархии с титулом «Печерский» назначен архиепископ Егорьевский Матфей (Константин Копылов), которого освободили от управления Северным, Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами города Москвы «с выражением ему благодарности за понесенные труды».

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11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии. Позднее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал свое назначение в Крым отправкой на курорты Колымы.