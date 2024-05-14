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Завершено изготовление подъемной решетки-герсы для монастыря в Печорах

Завершено изготовление подъемной решетки-герсы для башни Нижних решеток в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Работы происходили в специальном цеху, в производственных условиях работы с металлом. Монтаж будет осуществлен после завершения всех работ по укреплению фундаментов и стен башни», - говорится в сообщении.

Башня построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV-XX вв.

Фортификационное сооружение в древности имело ворота, которые были оснащены подъемными решетками, которые опускались при угрозе нападения.

После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться.

В 1960-х годах, при архимандрите Алипии, ансамбль был полностью восстановлен из руин по проекту В. Смирнова.

В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга разработали проект реставрации.