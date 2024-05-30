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Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии

Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах 6 июня, в 225-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. Литургия будет проходить на открытой площадке на территории монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Богослужение возглавит митрополит Каширский Феогност, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Митрополиту Феогносту будут сослужить: митрополит Псковский и Порховский Арсений, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, архиепископ Печерский Матфей, епископ Великолукский и Невельский Сергий.

Сопровождать богослужение будет сводный хор Санкт-Петербургской и Псковской митрополий из более 60 хористов.

По окончании на могиле А. С. Пушкина будет отслужена заупокойная лития.

Также литии будут совершаться в течение дня непрерывно с 12.00 до 16.00.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые будут проходить с 6 по 9 июня, можно ознакомиться по ссылке ниже.