Церковь / Новости епархии

Противоаварийные работы начались в храме Архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) в Пскове

Активная фаза первоочередных противоаварийных работ стартовала в храме Архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Работы включают в себя:

вырубку деревьев и кустарников;

устройство распорных конструкций сводов церкви;

усиление фасадных стен, в том числе вычинку и инъекционные работы аварийных участков апсиды церкви и фрагментов фасада колокольни.

Ранее по заказу АНО «Возрождение» на территории храма были проведены противоаварийные работы, предпроектные научные исследования архитектурных объемов и археологические изыскания.

Смотрите также Проект реставрации псковской церкви из списка ЮНЕСКО обсудят в Минкульте

️Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца - памятник истории и культуры федерального значения XV—XVIII веков. Находится в Среднем городе. ️

В 1945 году церковь была включена в список первоочередной реставрации центра Пскова. Обследование проводились Юрием Спегальским в 1945-1946 годах. Работы были завершены Эльзой Штольцер. ️С 2019 года объект храм включен в список ЮНЕСКО.