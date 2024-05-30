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Венчальную литургию совершили в Псково-Печерской духовной семинарии

Венчальную литургию совершили в Псково-Печерской духовной семинарии 9 июня. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Арсений в своем Telegram-канале.

Фото: митрополит Псковский и Порховский Арсений / Telegram

Таинством брака сочетались студент Псково-Печерской духовной семинарии и его избранница.

«Удивительное чудо — появление новой семьи! Когда два человека становятся не просто "ячейкой общества", но благословенным союзом любящих сердец, - отметил митрополит Арсений. - Искренне желаю Владиславу и Екатерине долгих лет благополучной жизни. Пусть ваша молодая семья — малая церковь, для всех будет примером верности и любви!»