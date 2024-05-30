Венчальную литургию совершили в Псково-Печерской духовной семинарии 9 июня. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Арсений в своем Telegram-канале.
Фото: митрополит Псковский и Порховский Арсений / Telegram
Таинством брака сочетались студент Псково-Печерской духовной семинарии и его избранница.
«Удивительное чудо — появление новой семьи! Когда два человека становятся не просто "ячейкой общества", но благословенным союзом любящих сердец, - отметил митрополит Арсений. - Искренне желаю Владиславу и Екатерине долгих лет благополучной жизни. Пусть ваша молодая семья — малая церковь, для всех будет примером верности и любви!»