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Православное педагогическое сообщество создадут в Псковской епархии

Митрополит Псковский и Порховский Арсений 21 июня провел совещание, посвященное вопросам взаимодействия с государственными системами среднего и высшего образования. По итогам принято решение о создании на территории епархии православного педагогического сообщества, сообщает Telegram-канал Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской епархии

В совещании в Псковском епархиальном управлении приняли участие: викарий Псковской епархии архиепископ Печерский Матфей, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, руководитель епархиального Отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Роман Ледин, первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии игумен Августин (Заярный), заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов, духовник Псковской епархии и благочинный Псковского городского округа протоиерей Андрей Большанин, благочинный Псковского районного округа епархии иерей Михаил Буценка.

По итогам работы совещания решили создать на территории епархии православное педагогическое сообщество. Также на 30 июня запланировали первую встречу владыки митрополита с педагогами, являющимися прихожанами православных храмов.